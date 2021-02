Économie : Le Royaume-Uni lance une banque publique

Une structure dotée de plusieurs milliards de livres va être créée par le gouvernement britannique pour soutenir l’économie du pays en souffrance.

Cela permettra de soutenir plus de 40 milliards de livres (env. 50 milliards de francs) d’investissement dans les infrastructures. Parmi elles: les transports ou les énergies renouvelables, «qui relanceront l’économie» tout en aidant le Royaume-Uni à atteindre son objectif de neutralité carbone, affirme le ministère des Finances dans un communiqué.

Créer des emplois

«Nous soutenons cette banque avec les financements nécessaires pour réaliser des infrastructures dignes du XXIe siècle et créer des emplois», a souligné le ministre Rishi Sunak.

Censé accompagner la reprise, le budget dévoilé mercredi sera le premier depuis la sortie effective par le Royaume-Uni du marché unique et de l’union douanière européens, le Royaume-Uni étant par ailleurs l’un des pays au monde les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus avec plus de 122’000 morts.