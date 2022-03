Orientation sexuelle : Le Royaume-Uni n’interdira pas les thérapies de conversion

Londres avait annoncé en octobre vouloir pénaliser les thérapies promettant de modifier l’orientation sexuelle d’une personne. Il n’en sera finalement rien.

Le gouvernement britannique a renoncé jeudi à interdire les thérapies de conversion , qui prétendent modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne au prix parfois d’effroyables souffrances, provoquant colère et déception chez les militants et politiques de tout bord.

Londres avait annoncé en octobre vouloir créer une infraction pénale pour lutter contre ces pratiques pour les mineurs et les adultes non consentants. Mais les ministres étudient finalement des mesures «non législatives» pour lutter contre ces thérapies, a indiqué un porte-parole du gouvernement, jeudi, confirmant une information de la chaîne ITV.

«Rationaliser notre programme législatif»

«Compte tenu des circonstances sans précédent et des pressions majeures sur le coût de la vie et la crise en Ukraine, il y a un besoin urgent de rationaliser notre programme législatif», justifie le gouvernement dans un document auquel ITV a eu accès.

«Comment pouvons-nous faire confiance aux gens au pouvoir quand ils renoncent à toute promesse faite et ne semblent pas comprendre le mal auquel tant de personnes sont confrontées», a réagi sur Twitter Jayne Ozanne, lesbienne et éminente figure de l’Église anglicane qui milite depuis 2015 contre ces thérapies. Selon les chiffres du gouvernement, 5% des personnes LGBT+ se sont vu proposer une thérapie de conversion au Royaume-Uni, et 2% l’ont subie. Des chiffres pas représentatifs, selon les associations.