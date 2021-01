Coronavirus : Le Royaume-Uni, premier pays d’Europe avec 100’000 morts

Le Royaume-Uni doit faire face à une troisième vague de Covid-19. Il est en pleine phase de vaccinations, mais les décès s’accumulent.

Depuis que le Premier ministre Boris Johnson se vantait de serrer les mains de malades à l’hôpital début mars dernier, le pays, actuellement reconfiné, en est à sa troisième vague de la pandémie, beaucoup plus virulente en raison d’un variant considéré comme bien plus contagieux et potentiellement plus mortel.