Immigration : Le Royaume-Uni prévoit des contrôles 100% numériques aux frontières

Le gouvernement britannique prévoit de renforcer les contrôles à ses frontières avec un système entièrement numérisé en 2025.

Les personnes venant au Royaume-Uni sans visa ou statut d’immigration devront demander une autorisation de voyage (ETA) en ligne sur le modèle de ce qui existe pour voyager aux États-Unis, a indiqué dans un communiqué le ministère de l’Intérieur qui s’attend «à ce qu’environ 30 millions de demandes d’ETA soient traitées chaque année». Ce nouveau système permettra d’effectuer des contrôles de sécurité automatisés et en amont des arrivées dans le but «d’empêcher de graves criminels étrangers de pénétrer au Royaume-Uni».

Durcir les conditions d’immigration constituait l’un des objectifs des partisans du Brexit, désormais réalisé, qui a mis fin à la libre circulation entre le Royaume-Uni et les pays de l’Union européenne. «Maintenant que nous avons repris le contrôle et mis fin à la libre circulation, la sécurité est au cœur même de notre stratégie d’immigration», a déclaré Priti Patel, citée dans un communiqué. «Notre nouvelle frontière entièrement numérique nous permettra de compter les personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ce qui nous permettra de contrôler qui vient au Royaume-Uni», a-t-elle avancé.