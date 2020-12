Brexit : Le Royaume-Uni reste «notre ami et notre allié», selon Macron

Malgré le Brexit, le Royaume-Uni reste l’allié de la France, a déclaré le président de la République Emmanuel Macron lors de son allocution de Nouvel-An.

Le destin de la France «est d’abord européen», a affirmé le président de la République qui présentait ses vœux aux Français pour 2021. AFP

Malgré sa sortie de l’Union européenne avec le Brexit, le Royaume-Uni restera «notre ami et notre allié», a déclaré jeudi soir le président français Emmanuel Macron dans ses vœux pour 2021.

«Le Royaume-Uni demeure notre voisin mais aussi notre ami et notre allié. Ce choix de quitter l’Europe, ce Brexit, a été l’enfant du malaise européen et de beaucoup de mensonges et de fausses promesses», a déclaré le chef de l’État lors d’une allocution télévisée.

Le président a souligné que l’Union européenne a signé un accord il y a quelques jours avec Londres pour «organiser nos relations futures avec lui en défendant nos intérêts, nos industriels, nos pêcheurs et notre unité européenne».

Plan de relance unique

«Mais je veux, moi, vous dire très clairement: notre destin est d’abord en Europe», a continué le président français, en soulignant que la souveraineté française «passe par une Europe plus forte, plus autonome, plus unie». Le président Macron s’est targué d’avoir, avec son gouvernement, «su conduire les transformations nécessaires et renforcer notre crédibilité».

Grâce à cela, «nous avons su convaincre l’Allemagne puis les autres membres de l’Union européenne de concevoir un plan de relance unique et massif et de décider d’un endettement commun et solidaire pour mieux préparer notre avenir en nous engageant dans la transition écologique et numérique et en créant autant d’emplois que nous le pouvons pour notre jeunesse», a-t-il expliqué.

Le plan de relance mis en œuvre en France «va nous permettre, dès le printemps, d’inventer une économie plus forte», a déclaré le président français.

L’économie française devra être «tout à la fois créatrice d’emplois, plus innovante, plus respectueuse du climat et de la biodiversité et plus solidaire», a ajouté le chef de l’État, affirmant que «l’espoir est là».