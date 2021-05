Coronavirus : Le Royaume-Uni retrouve la liste suisse des pays à risque

La liste suisse des pays à risque pour le Covid-19 a été mise à jour jeudi par l’Office fédéral de la santé publique. Le Royaume-Uni y figure, à cause du variant indien.

D’Andorre aux Pouilles

Pour les zones des pays voisins, on trouve dans la liste deux Länder allemands (Saxe et Thuringe), sept régions françaises (Centre - Val de Loire, Hauts-de-France, Île - de - France, Normandie, Occitanie, Pays de la Loire et Provence - Alpes - Côte d’Azur) et deux italiennes (Campanie et Pouilles).