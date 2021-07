Climat : Le Royaume-Uni réunit 51 pays pour préparer la COP26

Le gouvernement britannique doit accueillir la prochaine conférence pour le climat, la COP26, en novembre à Glasgow.

Les ministres de l’Environnement et représentants de 51 pays se réunissent dimanche et lundi à Londres pour des discussions cruciales pour la réussite de la COP26 sur le climat en novembre à Glasgow. Il s’agit lors de cette rencontre, à laquelle États-Unis, Chine et Inde participent, de discuter des «questions clés à résoudre lors du sommet», selon un communiqué du gouvernement britannique.