Iran : Le Royaume-Uni sanctionne des hauts gradés du régime

Le Royaume-Uni a annoncé lundi des sanctions contre la police des mœurs iranienne et des responsables politiques et sécuritaires du régime, face à la répression en cours contre les manifestations déclenchées par la mort d’une jeune femme arrêtée par la police des mœurs le mois dernier.

«Le Royaume-Uni soutient la population iranienne qui demande courageusement des comptes à son gouvernement et qui se bat pour que ses droits humains fondamentaux soient respectés», a déclaré le ministre des Affaires étrangères James Cleverly, cité dans un communiqué. En conséquence, «le Royaume-Uni sanctionne aujourd’hui la police des mœurs en tant qu’entité, ainsi que son dirigeant Mohammed Rostami Cheshmeh Gachi et le responsable de la division de Téhéran, Haj Ahmed Mirzaei», a annoncé le Ministère des affaires étrangères dans un communiqué. «La mort de Mahsa Amini (...) a déclenché des manifestations en Iran et choqué le monde. Depuis des décennies, la police des mœurs utilise les menaces d’arrestation et la violence pour contrôler ce que les femmes iraniennes portent et comment elles se comportent en public», justifie Londres.