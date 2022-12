Revendications salariales : Le Royaume-Uni se prépare au Noël de toutes les grèves

Au Royaume-Uni, des salariés de la société de services pétroliers Petrofac, travaillant sur les installations de Repsol ou BP en mer du Nord, vont débrayer jeudi et vendredi, indique le syndicat Unite: 146 de ses adhérents sont concernés et demandent une meilleure rémunération et de meilleures conditions de travail. «Les compagnies de pétrole et de gaz qui produisent en mer encaissent des profits faramineux, mais jouent les grippe-sous quand il s’agit de leurs employés», a dénoncé la secrétaire générale du syndicat, Sharon Graham. Ces débrayages «vont engendrer des perturbations considérables».