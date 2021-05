Covid-19 : Le Royaume-Uni taille dans son aide internationale

Le pays évoque la crise sanitaire pour justifier la réduction de son aide au développement qui passe de 15 à 10 milliards de livres.

«Ça a été une décision très difficile de réduire et trouver des sources d’économie dans le budget de l’aide», a déclaré sur Sky News le chef de la diplomatie britannique, invoquant la plus importante contraction de l’économie «en 300 ans». Certaines personnes «ne réalisent pas» l’ampleur des dégâts de la pandémie sur les finances publiques, a-t-il ajouté. Malgré ces coupes, le Royaume-Uni est le premier contributeur à l’Alliance internationale pour le vaccin (Gavi) et le troisième contributeur des pays du G7, dont Londres accueille la semaine prochaine la réunion des ministres des Affaires étrangères, avant le sommet du mois de juin.

Conséquences

Plusieurs agences des Nations unies et associations ont critiqué la baisse de l’aide britannique et averti de l’ampleur de ses conséquences. Le Fonds des Nations unies pour la population a averti que l’aide que Londres retire aurait permis d’éviter environ 250’000 morts de mères et d’enfants, 14,6 millions de grossesses non désirées et 4,3 millions d’avortements dangereux.