Animaux de compagnie : Le Royaume-Uni va durcir les sanctions contre le vol d’animaux

Le Royaume-Uni est confronté à une épidémie du vol d’animaux de compagnie, qui ont pris de la valeur durant les différents confinements.

Actuellement, un animal volé est considéré par la loi comme un objet perdu. Un projet de loi, qui sera présenté au Parlement, «prendra en compte le bien-être des animaux et le fait que les animaux de compagnie sont considérés comme davantage qu’une propriété», indique le ministère de l’Environnement dans un communiqué.

Les prix sont montés en flèche

En pleine pandémie de coronavirus, des associations de défense des animaux avaient tiré la sonnette d’alarme et des députés de tous bords politiques avaient appelé le gouvernement à durcir les sanctions. Car pour tromper l’ennui, la solitude et l’angoisse liés aux durs et longs confinements qui se sont succédé dans le pays, les Britanniques ont été nombreux à vouloir acquérir un animal de compagnie. Les prix sont montés en flèche, attirant les convoitises.