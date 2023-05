Le Royaume-Uni va lancer une ligne de bus autonome à Edimbourg

Carburant économisé

Selon Peter Stevens, le service sera plus sûr et plus efficace, avec une économie de carburant pouvant aller jusqu’à 20 pour cent. «Le système peut répondre plus rapidement que le temps de réaction d’un humain» en cas de besoin, a-t-il expliqué. Et plus les bus rouleront, plus ils engrangeront des données pour encore «faire progresser le temps de déplacement en autonomie».