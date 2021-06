santé publique : Le Royaume-Uni va restreindre la pub pour la malbouffe à la télévision

Pour lutter contre l’obésité infantile, les spots pour de la junk food ne seront plus diffusés qu’entre 21 h et 5 h 30 du matin dès fin 2022 en Grande-Bretagne.

Le gouvernement britannique souhaite empêcher les enfants de développer des habitudes alimentaires malsaines en restreignant la diffusion à la télévision des pubs pour de la junk food à la deuxième partie de soirée et la nuit.

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi qu’il allait encadrer plus strictement les publicités pour la malbouffe à la télévision et sur internet afin de lutter contre l’ obésité chez les enfants.

Dès fin 2022, les publicités télévisées pour les aliments ou boissons riches en graisses, en sucres et en sel ne seront plus autorisées qu’entre 21 h et 5 h 30 du matin.