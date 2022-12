Pénuries : Le Royaume-Uni va vers une crise alimentaire, avertissent les agriculteurs

À terme, «le danger est que nous produisions toujours moins de notre alimentation ici et que nous dépendions toujours plus des importations», a affirmé, à Londres, Minette Batters, présidente de la National Farmers’ Union (NFU), ajoutant que le pays avait notamment «trop compté sur l’Espagne par le passé». Selon le syndicat, les agriculteurs britanniques sont dans «une situation d’urgence», frappés par l’envolée des coûts des engrais, des aliments pour animaux, du carburant et de l’énergie, conséquences de la perturbation des chaînes d’approvisionnement liées à la pandémie et de la guerre en Ukraine.

Les tomates suivent le chemin des œufs

Les œufs sont déjà devenus plus rares et chers, à cause de ces surcoûts, auxquels s’est ajoutée une épidémie locale de grippe aviaire. De nombreux supermarchés britanniques en sont réduits à les rationner. Et les cultures sous serre, comme les tomates, les concombres, les laitues ou le céleri, très gourmandes en énergie, sont particulièrement touchées. Certaines verront cette année leurs niveaux de production les plus faibles depuis 1985, le début des statistiques en la matière.