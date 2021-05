Londres : Le Royaume-Uni veut attirer des prix Nobel et des acteurs oscarisés

Le gouvernement britannique facilite à partir de mercredi l’octroi de visas de travail aux scientifiques, artistes ou musiciens récompensés, à travers une nouvelle politique d’immigration basée sur les compétences instaurée après le Brexit.

Les lauréats de prix comme les prix Nobel, le prix Turing pour les informaticiens, les Grammys, les Oscars ou encore les Golden Globes pourront vivre et travailler plus facilement au Royaume-Uni selon cette réforme introduite par le ministère de l’Intérieur. Les gagnants de certains prix dans les domaines de la danse, de la mode, de l’architecture et des sciences sociales sont également concernés. Leurs démarches pour obtenir un visa de travail seront simplifiées et accélérées.