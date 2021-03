Immigration : Le Royaume-Uni veut durcir son système d’asile

La réforme présentée ce mercredi aux députés britanniques prévoit que les migrants entrés illégalement dans le pays n’aient plus les mêmes droits.

Les migrants entrés illégalement au Royaume-Uni et dont la demande d’asile aboutit recevront un nouveau statut de protection, temporaire, et non plus un droit automatique à l’installation. Leurs droits en matière de regroupement familial et leur accès aux prestations sociales seront limités.