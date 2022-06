Variole du singe : Le Royaume-Uni veut vacciner les hommes gays «à risque»

L’Agence britannique de santé publique entend freiner la propagation de la variole du singe. Elle vise la vaccination d’une catégorie à risque, les hommes qui ont de multiples partenaires du même sexe.

L’Agence sanitaire britannique a recommandé, mardi, la vaccination contre la variole du singe des hommes gays considérés «à risque», par exemple parce qu’ils ont de multiples partenaires, public particulièrement touché par la propagation récente. «Même si tout le monde peut contracter la variole du singe, les données actuelles montrent des niveaux de transmission plus élevés parmi (mais pas seulement) les réseaux sexuels d’hommes gays, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.»

Circulant d’ordinaire en Afrique centrale et de l’Ouest, le virus est, en dehors de l’Europe, désormais présent en Australie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, totalisant plus de 2100 cas du 1er janvier au 15 juin. Le Royaume-Uni avait comptabilisé 793 cas au 16 juin.