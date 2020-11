Carnet noir : Le rugbyman Christophe Dominici est mort

L’ancien international français de 48 ans a été retrouvé sans vie dans un parc de la région parisienne mardi.

La carrière de l’ex-international français de rugby Christophe Dominici, retrouvé mort mardi à 48 ans dans un parc près de Paris, a épousé la trajectoire sinueuse de sa vie, du sublime essai face aux All Blacks lors du Mondial-99, jusqu’au désespoir le plus sombre, qui le hantait.

«La vie est bien faite. Dans les drames que tu vis, quand tu décides d’aller chercher les choses, tu les atteins. Quand tu n’as plus envie d’aller les chercher, tu es fini.»

Finaliste de la Coupe du monde 1999

«Chercher de l’aide n’est pas un aveu de faiblesse! C’est une démarche courageuse et positive», affirme l’association Stopsuicide , dont la mission est de parler, faire parler, informer, sensibiliser et augmenter les possibilités de prévention.

Visage connu du grand public, Dominici a fait rentrer une certaine idée du «French flair» dans les foyers français un après-midi de 1999, en aplatissant dans l’en-but des Néo-Zélandais un essai d’anthologie, après rebond favorable, pour renverser les All Blacks, le match et mener les Bleus en finale du Mondial (43-31). Une finale perdue une semaine plus tard contre l’Australie (12-35)