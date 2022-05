Cyclisme: Le Russe Aleksandr Vlasov déloge Rohan Dennis et remporte le Tour de Romandie

Énorme surprise lors du contre-la-montre final de la boucle romande! Vlasov a survolé la course et ravi le maillot vert au grand favori Rohan Dennis. Le Suisse Gino Mäder termine deuxième final!

Le podium final du Tour de Romandie 2022. Le Russe Aleksandr Vlasov (au centre) est entouré par son dauphin, le Suisse Gino Mäder (à g.) et le troisième, l’Allemand Simon Geschke (à dr.). AFP

Sensation lors de la dernière étape du Tour de Romandie, ce dimanche entre Aigle et Villars-sur-Ollon! Maillot vert depuis mercredi et grand favori à la victoire finale, l’Australien Rohan Dennis a été largement battu lors du contre-la-montre final, archi-dominé par le Russe de 26 ans Aleksandr Vlasov, qui remporte donc cette 75e édition de la boucle romande.

Vlasov a remporté cette dernière étape avec une avance de 31 secondes sur l’Allemand Simon Geschke et de 36 secondes sur Gino Mäder. Ces trois noms composent le podium final du TdR 2022, à une nuance près: Mäder, sixième du général au départ, a gagné quatre places pour terminer deuxième, à 50 secondes de Vlasov, mais en gardant une avance de 5 secondes sur Geschke. Une performance incroyable pour le natif de Flawil (SG). Le dernier Suisse à avoir terminé sur le podium du Tour de Romandie était Fabian Jeker, deuxième en 2004. Et le dernier vainqueur suisse – et même romand – reste Laurent Dufaux, en 1998.

Aleksandr Vlasov a survolé le contre-la-montre final du Tour de Romandie. AFP

«C’est une journée incroyable, s’est réjoui le Russe après sa victoire. Je me savais en forme, mais je ne pouvais pas être certain de remporter ma première victoire sur le World Tour. Je l’espérais, mais on ne peut jamais être sûr de rien.»

A-t-il été surpris de la contre-performance de Rohan Dennis? «Oui et non. Rohan était très fort tous ces derniers jours, mais samedi, lors de l’étape de montagne, on a pu voir quelques signes de fléchissement chez lui. Donc, avant le départ, je me suis dit que rien n’était impossible.»

C’est donc un Russe qui remporte cette édition anniversaire du TdR, ce qui prend toute son importance dans le climat politique actuel, avec des bannissements de sportifs russes dans de nombreux sports. Qu’éprouve-t-il en regard de cette situation? «D’abord, j’aimerais dire que je souhaite que ce conflit soit réglé le plus vite possible et de la meilleure des manières. Ensuite, c’est vrai que je suis très heureux de pouvoir continuer à exercer mon métier au sein de mon équipe. Donc oui, dans ce contexte, ma victoire me fait particulièrement plaisir.»

Sa prochaine étape? «Le Tour de Suisse.» Un terrain qu’il semble apprécier.

Reichenbach recule au 15e rang

Le Valaisan Sébastien Reichenbach n’a pour sa part pas atteint son objectif, qui était de terminer dans le Top-10 de ce Tour de Romandie 2022. Septième du général au moment de s’élancer ce dimanche, il a raté son affaire. Il a terminé au trentième rang du contre-la-montre, avec un retard de 2’43’’, et a reculé à la quinzième place du général final (+3’02’’).

Quant à Rohan Dennis, il n’aura pas fait honneur à son double titre de champion du monde de contre-la-montre (2018 et 2019). Évidemment désigné comme favori de cette ultime étape, alors qu’il était en tête du classement général, il a subi une grosse contre-performance. Il a franchi la ligne à Villars avec un retard de 2’12’’, pour terminer 22e de l’étape. Au classement général, il a reculé au huitième rang, à 1’54’’ de Vlasov.