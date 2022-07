Echange de prisonniers: Le Russe Bout et l’Américaine Griner pas informés 

Échange de prisonniers : Le Russe Bout et l’Américaine Griner pas informés

Le trafiquant d’armes russe incarcéré aux Etats-Unis Viktor Bout, et la basketteuse américaine Brittney Griner, détenue en Russie, ne sont pas informés de négociations en vue d’un éventuel échange de prisonniers russo-américains, ont indiqué leurs proches. «Nous nous sommes parlé (mardi) au téléphone et Viktor ne sait rien de négociations entre la Russie et les Etats-Unis pour l’échanger», a déclaré Alla Bout, l’épouse du trafiquant d’armes russe, citée par l’agence Ria Novosti dans la nuit de mercredi à jeudi. «Bien sûr nous supposons que de telles négociations puissent avoir lieu, mais nous n’en parlons pas car nous n’avons ni lui ni moi la moindre information», a-t-elle ajouté.

«Lord of War»

Les avocats de Brittney Griner, une basketteuse américaine actuellement jugée après avoir été arrêtée en février en possession de cannabis en arrivant à Moscou, ont déclaré dans la nuit ne pas avoir non plus été informés de pourparlers. «Les avocats ne participent pas à des négociations. D’un point de vue légal, l’échange ne pourra avoir lieu qu’après l’énoncé du verdict (dans l’affaire Griner). Dans tous les cas, nous serons heureux si Brittney peut bientôt rentrer chez elle», a indiqué sur Telegram l’avocate Maria Blagovolina. Les autorités russes n’ont fait aucun commentaire officiel dans l’immédiat.

Selon plusieurs médias américains, il s’agirait d’échanger M. Bout contre Brittney Griner et Paul Whelan, qui purge une peine de 16 ans de prison en Russie pour espionnage. Viktor Bout est un célèbre trafiquant d’armes russe, arrêté en Thaïlande en 2008 et qui purge une peine de 25 ans de prison aux Etats-Unis. Surnommé le «marchand de mort», son parcours hors du commun a été l’inspiration du film «Lord of War» dans lequel Nicolas Cage joue un trafiquant d’armes des plus cyniques.