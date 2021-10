Energie : Le Russe Gazprom pourrait couper le gaz à la Moldavie

Le fournisseur russe menace de stopper ses livraisons si Chisinau ne règle pas une facture de 709 millions de dollars. Les autorités moldaves ont déclaré l’état d’urgence pour 30 jours.

Hausse des prix

La Moldavie a déclaré l’état d’urgence pour 30 jours vendredi dans le but de garantir à cet ex-pays soviétique du gaz naturel moins cher en provenance d’Europe après que Moscou, son fournisseur traditionnel, a augmenté les prix .

Le contrat de la Moldavie avec Gazprom a expiré en septembre, mais M. Kupriyanov a indiqué que les deux parties avaient pu «se rencontrer à mi-chemin» et prolonger le contrat pour octobre.

«Si le paiement des fournitures de gaz n’est pas intégralement effectué et qu’un contrat n’est pas signé à partir de décembre, alors Gazprom interrompra les livraisons de gaz à la Moldavie», a-t-il déclaré, cité par l’agence de presse Interfax.

«Non justifié et non réaliste»

Ce pays de 2,6 millions d’habitants, situé entre la Roumanie et l’Ukraine, s’approvisionne en gaz auprès de la Russie via sa région séparatiste pro-russe de Transnistrie et l’Ukraine.