Hockey sur glace: Le Russe Ovechkin explose les ventes de maillots en NHL

Année record pour Boston

Dans la catégorie des ventes de maillots par équipes, toujours selon ESPN appuyé par les chiffres de Fanatics, les Boston Bruins ont eu le plus de succès après avoir établi le record de victoires en une saison (65) et du nombre de points (135 unités). Les New York Rangers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals et Colorado Avalanche complètent le top 5 des maillots les plus vendus.