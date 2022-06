Crise migratoire : Le Rwanda attend toujours les migrants expulsés du Royaume-Uni

La tentative d’expulsion vers le Rwanda de demandeurs d’asile arrivés clandestinement au Royaume-Uni a échoué, mardi 14 juin 2022. Le Rwanda se dit toujours prêt à accueillir les expulsés du Royaume-Uni.

À plus de 6000 kilomètres de distance, les mots ont été les mêmes. «Nous ne sommes pas découragés par ces développements», a déclaré mercredi matin la porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo, en écho à la formule utilisée par la ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel dans un communiqué quelques heures plus tôt. «Le Rwanda reste pleinement engagé à œuvrer pour que ce partenariat fonctionne», a-t-elle assuré, affirmant que le pays d’Afrique de l’Est «se tient prêt à accueillir les migrants lorsqu’ils arriveront et à leur offrir sécurité et opportunités».