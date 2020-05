Paris

Le Rwandais Kabuga présenté au parquet général

Un homme regarde son smartphone à Kigali au Rwanda, le 18 mai 2020, montrant l’article sur le New Times de l’arrestation de Felicien Kabuga.

Trois jours après son arrestation en banlieue parisienne, le financier présumé du génocide rwandais Félicien Kabuga, a été transporté à la mi-journée de la prison de la Santé jusqu’à la Cour d’appel de Paris.

M. Kabuga est mis en accusation par cette entité pour, notamment, «génocide», «incitation directe et publique à commettre le génocide» et «crimes contre l’humanité (persécutions et extermination)».