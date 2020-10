Netflix : Le «Rythm + Flow» français tient son jury

Netflix a dévoilé le nom des trois personnalités qui auront la tâche de juger les candidats de son télécrochet rap.

Lancé en 2019 aux États-Unis, «Rythm + Flow» aura prochainement sa version française. Cette émission dont le but est de découvrir la nouvelle star du rap a pu compter sur le talent de Cardi B, Chance the Rappeur et TI dans sa version américaine et Netflix a dévoilé lundi (19 octobre 2020) leurs homologues français.