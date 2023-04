Suisse romande: «Le rythme est resté soutenu» pour la justice vaudoise

Le Tribunal cantonal vaudois, à Lausanne. VQH/Patrick Martin

L’an dernier, 54'880 nouvelles affaires ont été enregistrées par les tribunaux et les justices de paix vaudois, soit une baisse de 2% par rapport à 2021. Toutes matières confondues, 78% des dossiers ont été clôturés en moins de six mois, contre 79% en 2021. «Alors qu’un retour à la normale semblait se profiler après deux années marquées par la pandémie, aucune période de transition n'a été possible, le rythme est resté particulièrement soutenu», déclare l’Ordre judiciaire vaudois (OJV) mercredi, dans un communiqué.

Selon le rapport annuel de gestion, sur le plan pénal, les tribunaux d'arrondissement, le Juge d’application des peines, ainsi que les autorités de deuxième instance (Cour d'appel pénale et Chambre des recours pénale) ont connu une stabilité en 2022, voire une diminution des entrées. Le Tribunal des mineurs et le Tribunal des mesures de contrainte ont reçu, eux, un nombre supérieur de causes (+5% et +3%) en comparaison de 2021.

Sur le plan civil, le Tribunal des baux a vu le nombre de nouveaux dossiers baisser de 17%, alors que la tendance est à la stabilité devant les tribunaux d'arrondissement, les tribunaux de prud’hommes, la Chambre patrimoniale cantonale et les justices de paix.

Le nombre de dossiers reçus par les offices des poursuites et des faillites et par l'Office cantonal du registre du commerce s’est maintenu à un niveau élevé. Le nombre de poursuites introduites (410'147) est resté stable en 2022, et les réquisitions de continuer la poursuite (300’000) ont un peu diminué (-4%). Au nombre de 2005, les faillites déclarées ont connu une baisse similaire, tandis que les faillites liquidées ont augmenté (+7%). L'Office cantonal du registre du commerce a aussi connu un recul des entrées (-5%).

Protection de l’enfant

En parallèle, le projet de renforcement de la protection de l'enfant a été mis en œuvre le 1er janvier dernier. Des chambres dédiées spécifiquement à la protection de l'enfant ont été crées dans chaque justice de paix. De nouveaux professionnels ont été nominés dans le but d’apporter des visions neuves dans la prise en charge de ces dossiers.

Par ailleurs, un projet visant à favoriser le consensus parental lors de séparation ou divorce conflictuel et préserver les enfants est accessible aux familles depuis janvier, dans l’arrondissement de l'Est vaudois. En cas de résultats probants, il devrait être étendu au reste du canton dans les années à venir.

La création d’un portail numérique unique d’accès à la justice a aussi débuté. Les premières étapes de sa mise en œuvre pourraient intervenir dès 2025. À noter que le budget de l’Ordre judiciaire vaudois s’est s’élevé à 164,6 millions de francs en 2022.