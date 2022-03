Temps printanier – Le sable du Sahara peut aggraver les symptômes de l’allergie au pollen

De nombreux symptômes

Sophie, qui habite à Penthalaz (VD), en sait quelque chose: «Je la rote depuis le début de la semaine, soupire-t-elle. J’ai d’abord cru que j’avais le Covid, mais d’après mon médecin, je souffre d’une pharyngite allergique. Ça me gratte dans la gorge et j’ai du mal à déglutir…» La trentenaire attend avec impatience le retour de la pluie, la seule à pouvoir laver le pollen de l’air.

Lié aux changements climatiques

«La pollution atmosphérique rend aussi les pollens plus agressifs et stimule leur production. Et en raison des changements climatiques, la saison du noisetier, du bouleau et du frêne commence environ deux à trois semaines plus tôt qu’il y a trente ans», détaille l’experte.