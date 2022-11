Valais: le sac airbag du guide décédé était défectueux

Valais : Le sac airbag du guide décédé dans une avalanche était défectueux

Dans le cadre de l’enquête, des sacs usagés de même modèle que celui qui équipait le guide, un Mammut Airbag 3.0 Light Protection modèle 2017, ont été testés. Selon les résultats de l’expertise, les sacs usagés, mais toujours utilisables selon les prescriptions du fabricant, ne sont plus conformes. Les attaches entre le sac et le ballon sont arrachées avec des valeurs de rupture inférieures à la moitié des exigences de la norme européenne. Néanmoins, le lien de causalité entre la résistance des attaches reliant le sac au ballon et le décès de la victime n’est pas établi.

Le Canton du Valais souhaite rendre attentifs les utilisateurs des sacs Mammut Airbag 3.0 Light Protection modèle 2017, au fait que la résistance des attaches diminue fortement dès qu’ils sont utilisés et donc exposés au soleil ou à l’humidité. De plus, il n’est pas exclu qu’un tel problème existe également sur des sacs airbag d’autres marques, de conception similaire.

À la suite de la diffusion du communiqué des autorités valaisannes, la marque Mammut a réagit en expliquant que «le Ministère public a publié de fausses déclarations et les résultats de tests d'un laboratoire d'essai non agréé, discréditant ainsi à tort la marque Mammut. Cette dernière n'a pas été impliquée dans les tests et n'a donc pas pu signaler les irrégularités manifestes de ceux-ci. Les résultats des tests n'ont été mis à la disposition de Mammut que 30 minutes avant la publication du communiqué. Tous les systèmes d'airbags Mammut sont testés et certifiés conformes à la norme européenne par le seul institut de contrôle agréé au monde pour les airbags, le TÜV Süd. Les systèmes d'airbags Mammut réussissent ces tests normalisés et dépassent largement les exigences légales.»