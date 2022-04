accessoire de mode: Le sac tendance est en verre soufflé

Un sac de 2,9 kilos

Pour lui donner sa forme ovale, un seul morceau de verre est chauffé à plus de 1500 °C, puis soufflé. Plus de trois heures de travail sont nécessaires à sa réalisation ainsi qu’un jour entier pour que la matière refroidisse. Le sac, qui pèse 2,9 kilos, a été aperçu en plusieurs couleurs: un transparent et incolore avec des cornes au niveau de l’anse, un bleu laiteux qui se dégrade vers le transparent, un rouge transparent et un dernier chromé de couleur argentée.