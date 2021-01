Netflix : Le sacré casse de «Lupin»

Selon les projections de Netflix, la série avec Omar Sy aura été regardée par 70 millions de comptes après 28 jours.

Certes, il n’y a rien de définitif dans les chiffres avancés par la plateforme de streaming et révélés par l’édition française de «20 minutes» , mais s’ils se vérifient, «Lupin» aura alors eu plus de succès que «Le jeu de la dame» ou «La chronique des Bridgerton». Car Netflix a communiqué que, selon ses projections, la série française mise en ligne le 8 janvier 2021 aura été visionnée 70 millions de fois en 28 jours.

Selon «Le Figaro» , si la fiction atteint véritablement ce nombre de comptes en quatre semaines, elle deviendra le plus gros succès non-anglophone du diffuseur américain. Mais l’annonce de Netflix doit être relativisée, et pas seulement parce que la série n’est proposée que depuis 11 jours.

En effet, la méthode de calcul de la plateforme prend en compte toutes les personnes qui ont regardé au moins deux minutes du premier épisode d’une série. Le site Numerama rappelle ainsi que Netflix parle d’«intention de visionnage» et non plus de «visionnage» quand elle communique ses audiences. Cette nouvelle méthode lui permet d’augmenter ses chiffres de 35% par rapport à l’ancienne qui ne comptabilisait que ceux qui avaient regardé au moins 70% d’un programme.