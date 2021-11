Crise algéro-marocaine : Le Sahara occidental «pas à négocier», assure Mohammed VI

Le roi du Maroc a réaffirmé samedi sa position au sujet du territoire disputé entre le Maroc et les indépendantistes soutenus par l’Algérie.

Le Sahara occidental, territoire disputé entre le Maroc et les indépendantistes sahraouis soutenus par l’Algérie, «n’est pas à négocier», a affirmé samedi soir le roi du Maroc, Mohammed VI, dans un discours retransmis par la télévision nationale.

Un discours très attendu

En novembre 1975, une «Marche verte», à l’appel du roi Hassan II, mobilise 350’000 Marocains qui franchissent la frontière du Sahara occidental, alors colonie espagnole, au nom de «l’appartenance» du territoire au royaume. Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé il y a une semaine «les parties» au conflit du Sahara occidental à reprendre les négociations «sans conditions préalables et de bonne foi».

Ces négociations sont à reprendre, sous l’égide du nouvel émissaire de l’ONU, l’Italo-Suédois Staffan de Mistura, «en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable» dans la perspective d’une «autodétermination du peuple du Sahara occidental», précise l’ONU, dans une résolution qui prolonge d’un an la mission onusienne (Minurso) dans la région. Le discours du souverain marocain, très attendu, survient au moment où les relations entre les deux frères ennemis du Maghreb sont au plus bas.