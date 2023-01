Fribourg : Le Saint-Sacrement accueillera des requérants mineurs

Le foyer Sainte-Elisabeth à Fribourg ne parvenant plus à répondre à toutes les demandes, des migrants mineurs non accompagnés seront logés à Marly.

Il y a quelques jours, le Canton de Fribourg annonçait que faute de places dans les structures existantes des requérants seraient logés dans l’ancienne caserne militaire de la Poya. Et, ce mercredi, «La Liberté» explique que c’est le foyer Sainte-Elisabeth, à Fribourg, qui déborde. Ainsi, une quarantaine de jeunes adultes et mineurs non accompagnés seront logés au Saint-Sacrement, à Marly.