Saut à skis – Le salaire de la peur du sauteur

Le total des primes versées par l’UEFA lors d’une saison de Champions League est d’environ 1,2 milliard de francs suisses. La FIA, elle, offre plus de 700 millions aux écuries en une année. Une Coupe du monde de football? C’est environ un demi-milliard de réparti entre les Fédérations, contre un peu plus de 200 millions pour un Euro. L'US Open et Wimbledon, en tennis, offrent environ 40 millions à ses participants. C’est dix millions de plus que la FedEx Cup de golf.