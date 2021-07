Yverdon-les-Bains (VD) - Le salaire du directeur cristallise les crispations

Enquête ouverte

«Le conseil de fondation de la Maison d’Ailleurs va ouvrir une enquête dès que le Numerik Games Festival (27-29 août) sera terminé.» La Ville a annoncé jeudi cette démarche à laquelle elle dit s’associer «afin d’accompagner l’institution dans son développement tout en veillant à ce que les critères d’une bonne gouvernance soient respectés». Cette enquête a été provoquée par un article de Blick, qui fait état de népotisme et de mauvais management de la part de Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs et maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne.