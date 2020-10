«Soutenir les producteurs»

Deux points de divergence subsistent entre les parties: l’indexation et les rémunérations dans l’agriculture. Le patronat et l’État veulent maintenir ces dernières à leur niveau actuel, soit 16 fr. 90 pour les employés mensualisés et 17 fr. 50 pour ceux à l’heure. «C’est intolérable, tonne Davide De Filippo. L’initiative prévoit certes une dérogation, mais le statu quo, c’est piétiner son esprit.» La CGAS défend, pour la branche, un salaire de 21 fr. 65 et menace d’aller en justice. «Pour nous, il n’y a aucune marge de négociation, rétorque Stéphanie Ruegsegger. La convention collective (CTT) genevoise est déjà la plus avantageuse de Suisse. À un moment, si on promeut la consommation locale, il faut soutenir les producteurs locaux.»