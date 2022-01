Consommation : Le salami dans la tourmente de la peste porcine

En Italie, des mesures ont été prises après la découverte de cadavres de sangliers infectés par la peste porcine africaine. Même si le virus n’est pas dangereux pour l’homme, les autorités suisses prennent des mesures.

La peste porcine peut être transmise par des aliments. DR

Dans le Piémont, une province italienne proche de la Suisse et de la région de Ligurie, de nombreuses communes sont en alerte après la découverte de cadavres de sangliers morts à cause de la peste porcine africaine. Les autorités ont interdit la chasse, la randonnée et la cueillette de champignons pour ces six prochains mois rapporte «Blick». Cette maladie, inoffensive pour l’homme entraîne la mort dans environ 90% des cas si elle touche des porcs domestiques ou sauvages. Des agriculteurs ont déjà dû abattre leur bétail car il n’existe pas encore de vaccin.

En raison de la proximité avec notre pays, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a fait stopper immédiatement toutes les livraisons de produits à base de porc et de viande de porc en provenance des régions concernées. Des règles doivent également être respectées pour les importations de viandes en provenance de Bulgarie, d’Allemagne ou de Hongrie. Les agriculteurs ne doivent plus donner de restes de nourriture aux animaux et sont obligés de mettre en place un sas d’hygiène. En novembre dernier, un exercice de grande envergure avait été réalisé pour simuler les procédures à suivre en cas d’arrivée de cette maladie dans notre pays.

Dans les achats de touristes

En Italie, les autres provinces sont également sur le qui-vive. Ce sont des régions connues pour leurs charcuteries comme le jambon de Parme. Rapelli AG qui produit au Tessin divers produits carnés pour Migros et Coop est moins inquiète comme l’explique Fabio Scartessini au quotidien alémanique. La viande vient en majorité de Suisse alémanique.

Le virus peut être transporté sur les vêtements et dans les aliments. C’est pour cette raison que le vétérinaire cantonal tessinois, Luca Bacciarini, craint que la maladie entre en Suisse via des touristes et pas seulement par des sangliers.