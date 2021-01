France Voisine : Le Salève accueille les amateurs de ski de fond

Le domaine nordique du massif du Salève, à la frontière genevoise, est ouvert depuis le 2 janvier. Dès ce week-end, les deux parcours seront opérationnels tous les mercredis, samedis et dimanches. Ainsi que durant les vacances.

La montagne des Préalpes, généreusement enneigée cette année, offre une piste bleue et une rouge.

Les amateurs de ski de fond peuvent aller profiter de l’or blanc aux portes de Genève. Depuis samedi dernier, il est possible d’aller glisser au domaine nordique du Salève, en France voisine. Dès ce week-end, les deux pistes du domaine, damées le 5 janvier, seront opérationnelles tous les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 16h, a annoncé jeudi «Le Messager». Un forfait doit être pris à l’avance via le site du domaine.