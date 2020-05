Manifestation

Le Salon de l'auto de Genève a un nouveau boss

Dès ce vendredi, Sandro Mesquita va prendre la direction du Salon de l'auto. Il remplace Olivier Rihs, qui rejoint TX Group (ex-Tamedia).

Âgé de 45 ans, Sandro Mesquita dispose d'une «riche expérience» dans le domaine du marketing et de la communication, indique mercredi le Geneva International Motor Show (GIMS). Il a oeuvré une quinzaine d'années pour des entreprises nationales et internationales, dont Alpiq entre 2010 et 2012 en qualité de responsable marketing et développement des affaires.