Genève : Le salon de l’auto se dédouble pour rouler au Qatar

Le Geneva International Motor Show annonce un accord avec l’émirat qatari. En plus de la traditionnelle manifestation à Palexpo, une édition aura lieu tous les deux ans à Doha.

Bénéfices financiers et en terme d’image

Ce partenariat est intéressant à plusieurs points de vue, selon Sandro Mesquita, directeur du GIMS. Financièrement, «nous serons rémunérés pour l’organisation de l’évènement au Qatar et nous toucherons une partie des bénéfices». Les montants en la matière n’ont pas été communiqués. Mais surtout, une telle collaboration est opportunité pour «internationaliser notre marque au-delà de Genève. Cela nous permettra de nous diversifier et de nous rapprocher d’un nouveau public, a relevé le patron du salon de l'auto. Nous pourrons mettre en contact les marques et des acheteurs à l’indéniable pouvoir d’achat, dont les demandes peuvent varier de celles du public européen».