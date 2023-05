Le Salon des inventions a accueilli 22’000 visiteurs à Genève

«Toute l’équipe est ravie du succès de cette 48e édition. Le niveau de créativité et d'innovation présenté cette année a été exceptionnel», s’est réjouie Caroline Simonet, directrice du Salon international des inventions de Genève. La manifestation, qui s’est achevée dimanche, faisait son grand retour après trois années d’absence en raison du coronavirus. L’événement a accueilli plus de 22’000 personnes en cinq jours à Palexpo. Les visiteurs ont pu découvrir un millier d’inventions en provenance d’une quarantaine de pays. La société suisse Genius Loci s’est vue décerner le Prix du public pour ses médailles connectées permettant de valoriser le patrimoine à large échelle (voir vidéo ci-dessous).

Si les organisateurs du Salon ont tiré un bilan positif cette année, reste que la fréquentation n’a pas atteint son niveau pré-pandémique. En 2018, la 46e édition avait attiré un peu plus de 31'000 curieux. Deux ans plus tôt, ce nombre dépassait la barre des 57’000. Les responsables donnent d’ores et déjà rendez-vous à la population au printemps 2024.