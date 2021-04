Horlogerie : Le salon horloger de Genève se dévoile en ligne pour cause de pandémie

Les amateurs de belles montres se délectent derrière leurs écrans des nouveautés dévoilées sur la plateforme du salon Watches & Wonders, qui se tient jusqu’au 13 avril.

Comme sur un plateau de cinéma

«Nous avons acheté des caméras, des lumières et installé tout un studio dans la manufacture, avec des décors, qui ressemble à un plateau de cinéma», retrace-t-il, se donnant ainsi les moyens de produire des contenus haut de gamme pour Instagram, d’organiser des visites virtuelles de la manufacture et même des apéros Zoom en version chic autour de grands crus.

Faute de pouvoir voyager, le patron de cette marque, destinée aux collectionneurs et qui produit environ 1500 pièces par an vendues en moyenne 35’000 francs suisses, fait livrer un bon vin aux propriétaires de boutiques de montres de luxe, s’installe avec le même cru dans le studio flambant neuf et leur présente ses esquisses et nouveaux modèles dans un cadre convivial, en petit comité.