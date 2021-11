Justice : Le salut nazi d’un officier de la Swisscoy aura des suites politiques

Depuis quatre ans, la justice suisse s’occupe du cas d’un officier qui faisait le salut hitlérien sans être puni. Une initiative parlementaire va être déposée pour modifier le Code pénal.

Voilà qutare ans que la justice suisse doit s’occuper du cas d’un officier de la Swisscoy – soit la formation de l’armée suisse au Kosovo – accusé d’avoir fait le salut hitlérien. Ce Thurgovien avait tenu ce geste en novembre 2017 dans un bar du Kosovo alors qu’il y avait une fête pour les troupes suisses, allemandes et autrichiennes basées là-bas. Le patron du bar avait demandé au Suisse de quitter l’établissement et s’était fait gifler, sous l’œil horrifié des clients.

Le cas de l’officier, qui avait déjà fait parler de lui pour des remarques nazies lors de sa formation, avait été jugé par le Tribunal militaire de St-Gall. Celui-ci l’avait condamné non pas pour son salut hitlérien, mais pour ivresse. Un verdict confirmé par la Cour d’appel un an plus tard. Les juges s’étaient appuyés sur une particularité de la justice helvétique, explique dimanche la SonntagsZeitung. En effet, dans notre pays, le salut hitlérien n’est interdit que si ceux qui l’effectuent l’utilisent pour faire la promotion du national-socialisme. Ceux qui veulent simplement faire connaître leurs opinions via ce geste restent impunis.