Fait divers : Le Salvador découvre le visage du pire tueur en série de son histoire

La police a déjà exhumé dix-huit cadavres imputés à Hugo Osorio, un ancien policier. Les journalistes locaux estiment que le total pourrait atteindre la quarantaine.

«C’est un type complètement cinglé», assène le criminologue judiciaire Israel Ticas: dans sa maison, les policiers ont trouvé une image de la «Santa Muerte» («Notre Dame de la Sainte Mort»), des cierges et des masques avec lesquels le tueur terrifiait sans doute ses victimes au cours de «rituels», selon l’expert.

Jusque-là, l’ancien policier n’avait pas attiré l’attention de ses voisins. Mais cette nuit-là, il a poursuivi sa proie qui tentait de s’enfuir en criant, l’a rattrapée à la porte et l’a tuée avec une barre de fer, selon les enquêteurs.

Traces de sang sur la porte

Dans la maison d’Hugo Osorio, les policiers ont découvert le cadavre de Jackeline et de sa mère, Mirna. Un peu plus loin, près d’une fosse déjà creusée, gisaient le corps d’Alexis, le frère cadet de Jackeline, âgé de 24 ans, et celui d’un autre homme… le propre frère d’Hugo Osorio. La famille avait payé 7000 dollars au frère de l’ancien policier, qui se faisait fort de faire passer Alexis aux États-Unis, a encore expliqué le grand-père.