Amérique latine : Le Salvador élit ses députés, le parti présidentiel favori

Le Salvador a voté dimanche pour renouveler ses députés et ses maires, des élections sous tension et cruciales pour le jeune président Nayib Bukele qui vise la majorité absolue à l’Assemblée législative.

Quelque 40’000 membres des forces de sécurité et d’observateurs internationaux ont veillé sur le scrutin auquel étaient conviés 5,4 millions d’électeurs inscrits. Le vote s’est déroulé «dans le calme», a assuré à la mi-journée Maria Eugenia Vidal, qui a dirigé la mission d’observateurs de l’Organisation des États américains.

Des retards dans l’ouverture de bureaux de vote, devant lesquels se pressaient des électeurs portant des masques de protection, ont cependant suscité la colère de Nayib Bukele. Après avoir accusé sur Twitter le Tribunal électoral suprême de «corruption et d’incompétence», le chef de l’État a dénoncé lors d’une conférence de presse des «irrégularités non intentionnelles et également intentionnelles».