Economie : Le Salvador exhorté à retirer le bitcoin comme monnaie

Mardi, le Fonds monétaire international a demandé au gouvernement salvadorien de retirer une cryptomonnaie comme monnaie légale. Le Salvador a été le premier pays à valider une telle pratique.

Le Fonds monétaire international a exhorté mardi le Salvador à retirer le bitcoin comme monnaie légale , mettant en garde contre les «risques importants associés à son utilisation pour la stabilité financière, l’intégrité financière et la protection des consommateurs». C’est un sérieux revers pour le gouvernement salvadorien alors que le pays d’Amérique centrale était devenu, le 7 septembre, le premier pays au monde à adopter cette cryptomonnaie , treize ans après sa création. La recommandation émanant de l’institution internationale de Washington jette aussi un peu plus le discrédit sur le bitcoin qui est particulièrement volatile. La première cryptomonnaie décentralisée a vu son prix dopé par l’appétit de la finance traditionnelle pour ce nouveau type d’investissement. Après avoir commencé 2021 autour de 20’000 dollars (quelque 18’000 francs), il s’est envolé à plus de 60’000 dollars , avant de connaître de vifs revirements.

Réduire la portée de la loi bitcoin

Plus bas historique pour le bitcoin

L’économie salvadorienne s’était contractée de 7,9% en 2020, avant de croître d’environ 10% en 2021. Le FMI table sur une croissance de 3,2% cette année. Mais «des vulnérabilités de la dette publique sont apparues», poursuit le Fonds. «Les déficits budgétaires persistants et le service élevé de la dette entraînent des besoins de financement importants et croissants», relève-t-il.

C’est dans ce contexte que le bitcoin a été adopté. Cela «comporte cependant de gros risques pour l’intégrité financière et du marché, la stabilité financière et la protection des consommateurs», détaille le Fonds. «Cela peut également créer des passifs éventuels», note-t-il. La cryptomonnaie avait atteint, lundi, un plus bas depuis six mois à 32’970 dollars.