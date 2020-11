Sur place et en ligne. Voilà comment se présente l’édition automnale 2020 du Samedi du Partage qui aura lieu cette fin de semaine à Genève. Après une récolte en ligne ce printemps, compte tenu de la situations sanitaire, l’association revient sur le terrain les 27 et 28 novembre prochains. Plusieurs centaines de bénévoles se relaieront aux portes des commerces alimentaires afin de récupérer les dons de nourriture sèche et de produits d’hygiène. Ceux-ci seront ensuite distribués à une cinquantaine d’associations caritatives et de services sociaux. Par rapport aux autres années, le nombre de bénévoles a été réduit au maximum. Une version online de cette collecte a également été prévue pour les donateurs qui ne souhaiteraient pas se rendre dans des commerces.