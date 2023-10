«Le sang des Palestiniens est sur les mains du Conseil fédéral»

Ils ne veulent pas l’aide de la Suisse

Le Hamas a libéré deux fois deux otages ces derniers jours. Ça a été rendu possible par l’intermédiaire de l’Égypte, d’ONG et, surtout, du Qatar, qui a mené des négociations. La Suisse, qui avait notamment facilité un échange de prisonniers entre l’Iran et les États-Unis en septembre, ne participe cette fois pas aux discussions, malgré son expérience en la matière. «La Suisse fournit ses bons offices lorsque les deux parties le souhaitent. À l’heure actuelle, les bons offices de la Suisse ne sont pas sollicités», explique le DFAE.