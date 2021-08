États-Unis : Le sang-froid de deux enfants dont la vie vient de basculer

Deux frères de 8 et 6 ans ont repris le volant après avoir assisté à la mort de leur papa, tué par balle alors qu’il conduisait, samedi à Houston.

Deux jeunes enfants de 8 et 6 ans ont vécu un véritable drame, samedi sur une autoroute de Houston (Texas). Leur père âgé de 29 ans était au volant de sa Toyota quand il s’est soudainement effondré, touché par balle. Dans un premier temps, les deux fils de la victime ont cru qu’une pierre avait percuté leur véhicule. Réalisant que leur papa était inconscient, les jeunes garçons ont sauté derrière le volant. N’écoutant que leur courage, ils sont parvenus à sortir de l’autoroute et à arrêter le véhicule sur le parking d’un centre commercial.

L’un des enfants est ensuite sorti du SUV et s’est précipité vers une femme qui sortait d’un restaurant pour lui demander de l’aide, écrit Click2Houston. Arrivés sur place, les secours n’ont pu que prononcer la mort du jeune homme. Ses fils, eux, n’ont pas été physiquement blessés. Pour l’heure, les circonstances du drame restent floues et la police tente de rassembler les pièces du puzzle. L’auteur du coup de feu n’a pas encore été identifié et le mobile du crime reste inconnu.