Automobilisme - Le sans-faute de Sébastien Carron

Sébastien Carron/Lucien Revaz (Skoda Fabia) continuent leur festival sur les routes du Vieux-Pays. Les Valaisans ont signé les meilleurs temps de chaque épreuve de vitesse de la deuxième étape (le premier passage à Nendaz a été neutralisé pour les voitures modernes, après un accident survenu dans la catégorie des véhicules historiques de compétition), pour revenir à Sion avec un avantage de 43,4 secondes sur la VW Polo du Prévôtois Michael Burri et de 48 secondes sur celui qui est encore leader du championnat de Suisse, les Verbiérains Mike Coppens et Christophe Roux.

Duel à un dixième

Meilleurs étrangers au classement général, les Belges Pieter Tsjoen et Piero Vandeputte pointent à la cinquième place. Côté suisse, on suivra a vec a ttention le duel pour la victoire en championnat junior entre le Neuchâtelois Jérémie Toedtli (déjà assuré du titre national junior) et le Valaisan Ismaël Vuistiner, qui ne sont séparés que par 1 dixième de seconde, à hauteur de la neuvième place du classement scratch.