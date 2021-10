Bale-Campagne – Le sans plomb était en fait du diesel: 30 autos finissent au garage

Une automobiliste s’est récemment rendue dans un garage de Bâle-Campagne parce que sa voiture ne roulait plus correctement. Pendant plusieurs heures, le mécanicien auto a tenté de trouver le problème. Après avoir tout vérifié, il s’est finalement rendu compte que le réservoir d’essence du véhicule contenait du diesel et non du sans plomb comme recommandé. Convaincue de ne pas s’être trompée, la conductrice a fouillé dans son sac pour retrouver le reçu de son dernier plein. Et en effet, selon le ticket, elle avait bien utilisé une colonne de sans plomb 95, relate ce vendredi, la «Basler Zeitung».